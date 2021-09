Chiara Ferragni e il top “provocante”: «Quante persone diventeranno matte per una mamma che lo indossa?»

Chiara Ferragni previene le critiche. Chiara Ferragni, da Instagram posta uno scatto in cui indossa un top rosa che le scopre in parte il décolleté e si chiede: «Quante persone diventeranno matte per una mamma che lo indossa?». I commenti dei follower non tardano ad arrivare.

Chiara Ferragni e il top “provocante”:

Chiara Ferragni sul suo account Instagram ha spesso ricevuto critiche per la scelta dei vestiti che mostra sui suoi post. Basta che l’abito sia un po’ corto o che lo scatto sia particolarmente provocante per far saltare subito i nervi ad alcuni follower, pronti a polemizzare per le sue scelte inadatte in quanto mamma di due bambini piccoli. Le baruffe social di questo tipo si spengono velocemente, ma stavolta Chiara Ferragni ha voluto prevenire l’ondata di critiche.

Dal suo account instagram Chiara Ferragni ha condiviso una foto che la vede indossare un toppino rosa, che lascia intravedere il suo décolleté: «Quante persone – si chiede l’influencer nella didascalia - diventeranno matte per una mamma che lo indossa?». Una mossa azzeccata, visto che nella stragrande maggioranza i fan le danno ragione e la esortano a scegliere i vestiti che preferisce aldilà delle polemiche. Molti commenti sono naturalmente ironici, alcuni follower temono che con un abbigliamento di questo tipo soffra il freddo , mentre altri lodano il suo “coraggio” dopo aver notato ii sottilissimo filo che regge il top: «Chiara – scrive una fan - insegnaci a fidarci delle persone come tu ti fidi della tenuta dei tuoi top!».

