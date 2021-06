Chiara Ferragni lancia i sandali di gomma con il cinturino. Ecco il prezzo da capogiro. Fan furiosi: «Vergognoso». Dopo le ciabattine e le infradito per il mare, l'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo modello di calzatura destinato a diventare un must have dell'estate 2021. Si tratta dei sandali di gomma con cinturino e loghini con l'iconico occhio.

Il modello, disponibile in rosa, azzurro, arancio, bianco e nero, è descritto così sul sito Chiara Ferragni Collection: «Sandali con chiusure velcro "Logomania" e para in gomma 35 mm». Il prezzo delle ciabattine da mare è di 149 euro.

Ma il nuovo articolo Chiara Ferragni Collection divide i follower. E sull'account ufficiale di Instagram piovono commenti: «149 euro per scarpe di plastica è vergognoso». E ancora: «Mi piacciono tutti i tuoin prodotti, ma questi non mi convincono...». «Non mi piacciono...». Ma ci sono anche tanti fan che apprezzano: «Stupende, le voglio». Si attende il sold out.

