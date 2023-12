Chiara Ferragni, i brand iniziano a scaricarla dopo il caso pandoro Balocco: l'accordo saltato

di Redazione web

Un'altra tegola per Chiara Ferragni. Safilo Group, gruppo specializzato nell'occhialeria made in Italy, comunica l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni. Questo «a seguito - si legge in una nota della società - di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

Chiara Ferragni e il caso pandoro

Nei giorni scorsi l'Antitrust aveva sanzionato società riconducibili alla influencer per oltre 1 milione e Balocco per 420 mila euro per pratica commerciale scorretta, poichè - secondo l'Autorità - avevano fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro 'griffatò Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 18:30

