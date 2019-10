Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore: «Ti sei impadronita del mio cuore..»

Lunedì 28 Ottobre 2019, 20:51

. La Capitale non vive un momento di grande splendore: spesso sulle prime pagine dei giornali per episodi di cronaca o per le sentenze dei processi, o per inchieste sui suoi problemi legate ai suoi innumerevoli disservizi. Ma, anche se invecchiata, magari male, mantiene il suo fascino. I colori, i monumenti, le chiese. Tra chi dichiara amore incondizionato a Roma c'è anche Chiara FerragniInfatti, l'influencer, cheha passato qualche giorno a Roma insieme alla famiglia, come documentato da Leggo.it, in un posto su Instagram ha dichiarato tutta il apprezzamento alla Capitale.Leggi anche >scrive: «Roma sei la mia città preferità, ho passato 4 giorni meravigliosi con la mia famiglia e i miei amici. Grazie per essere così "magica». Come spiegavamo Chiara Ferragni ha raccontato giorno dopo giorno, post dopo post, le sue "Vacanze Romane", prima in una prestigiosa trattoria a Trastevere, in alberto e in molti luoghi simbolo della Capitale.Per la dichiarazione d'amore nei confronti di Roma, ha scelto il simbolo per eccellenza della Capitale: il cupolone, ovvero lo splendore di San Pietro. Come una turista qualsiasi, fuori dai varchi della piazza, l'influncer si fatta fotografare fuori con la Basilica dietro le spalle