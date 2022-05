Chiara Ferragni rivela per sbaglio il nome del nipote: come si chiamerà il figlio di Francesca Ferragni

L'emozione ha giocato un brutto scherzo a Chiara Ferragni. Sarà la tempesta ormonale – come la chiama l'influencer –, sarà che fra poche settimane diventerà per la prima volta zia, ma oggi l'imprenditrice digitale era in lacrime in occasione della baby shower organizzata alla sorella Francesca Ferragni e al suo futuro sposo Riccardo Nicoletti.

come si chiamerà il figlio di Francesca Ferragni

Nelle storie condivise dalla famiglia Ferragni, la coppia fa il suo ingresso in una cascina nel milanese convinta di prendere parte a un evento e invece ad attenderla ci sono familiari e amici che si stringono in un tenero abbraccio.

Come vuole la tradizione statunitense in occasione delle feste che anticipano la nascita del neonato, la coppia è stata fatta sedere e ha ascoltato le "intenzioni" dei presenti che hanno rivolto i propri auguri al nascituro.

Tra gli interventi più attesi c'era quello di Chiara Ferragni, che dopo essersi interrotta diverse volte per la commozione ha fatto il nome del futuro nipote. «Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato» le si sente dire in una delle storie condivise su Instagram.

Poco dopo è la volta della sorella Valentina: anche nel suo discorso il nome del bambino viene scandito a chiare lettere. Dall'emozione però pare che nessuno dei presenti ci abbia fatto troppo caso, chissà a mente fredda cosa diranno i futuri genitori di questo spoiler imprevisto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 22:51

