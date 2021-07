Chiara Ferragni , "lite furiosa" con Leone: «Levati tu, levati!». Ecco cosa sta succedendo. I Ferragnez al completo (Chiara, Fedez, Leone e Vittoria) hanno trascorso qualche giorno di vacanza sul Lago di Como, in compagnia di alcuni amici tra cui l'influencer Chiara Biasi.

E proprio con lei sarebbe scattato un piccolo "diverbio" con il primogenito di casa. A documentare tutto sulle stories di Instagram, mamma Chiara Ferragni. Baby Leo si sarebbe infuriato in preda a un attacco di gelosia. Ma andiamo con ordine. Nel filmato condiviso dall'imprenditrice digitale, Chiara Biasi abbraccia stretta Chiara Ferragni, sua grande amica. Ma il gesto non sarebbe piaciuto a Leone che è andato su tutte le furie.

Il piccolo di tre anni ha iniziato a tirare via la Biasi, cercando di staccarla dalla mamma, dicendole: «Levati tu, levati. La mamma è mia». Il tenero video, che ha fatto il giro del web, ha sciolto il cuore dei fan. «Com'è geloso della sua mamma...». Boom di like per baby Leo.

