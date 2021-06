Chiara Ferragni , lite "furiosa" tra Leone e Fedez: «Adesso basta...». La reazione del bimbo spiazza tutti. Il rapper ha condiviso sulle storie di Instagram un tenero botta e risposta con il figlioletto che ha fatto subito il giro del web. Motivo del contendere, il nuovo singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro "Mille", destinato a diventare il tormentone dell'estate. Ma andiamo con ordine.

Ieri, 14 giugno, è uscito il videoclip del singolo. Leone, pazzo del brano di papà Federico, ha corso per casa per ore sulle note del tormentone. Fino all'ora di pranzo. A quel punto Fedez ha spento la musica e ha detto al bimbo: «Adesso vai a mangiare...». Ma il figlioletto, super offeso, ha replicato: «No, voglio correre come un pazzo, accendi la musica...».





Le parole (con il broncio) di Leone sciolgono il cuore dei follower. Oggi, il rapper ha postato un nuovo video in cui il bimbo corre di nuovo per la casa «come un pazzo» sulle note di Mille. Baby fan numero uno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 21:57

