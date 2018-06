Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come faa stare dietro ai suoi impegni di lavoro - e a rimettersi in forma per il matrimonio di settembre - con un bimbo così piccolo? Il "mistero" è stato svelato sulle sue Instagram stories: il merito è di.«La miglior tata del mondo», ha scritto sul suo profilo la blogger e imprenditrice, nonchè futura signora Fedez, nel corso di una cena con la tata del piccoloLEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, weekend con la flebo al braccio e senza Fedez: ecco cosa è successo Rosalba, come si vede spesso sull'account Instagram di Chiara, si occupa del piccolo di pochi mesi e spesso le manda video e foto quando la mamma deve assentarsi per lavoro.