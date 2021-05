Chiara Ferragni , Leone si "fidanza" e scatta il primo bacio. Ecco chi è la baby fidanzatina. Oggi, l'imprenditrice digitale, la mamma Marina Di Guardo e il figlioletto di tre anni hanno trascorso qualche ora di relax in un noto agriturismo lombardo. Il figlio di Fedez, amante della natura, ha giocato tra caprette e coniglietti. Ma il bimbo non era solo, anzi in ottima compagnia.

Ogni volta che visitano l'agriturismo, Leone gioca con una bimba di nome Nina. Nelle immagini condivise oggi su Instagram da Chiara Ferragni, i due bimbi giocano insieme, camminano mano nella mano e si scambiano perfino un piccolo bacio.

«Love», commenta ironica sulle stories Chiara Ferragni. Immediati i commenti dei fan: «Leo ha una vita sentimentale attiva». E ancora: «La fidanzata di Leo!». Tra le fan, c'è anche chi ci scherza su e fa la gelosa: «Leone non devi baciare altre bimbe». Ed è tripudio social: «Super teneri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 22:50

