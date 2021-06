Chiara Ferragni lancia la cover per cellulare con l'occhio. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Non buttiamo così i soldi...». L'imprenditrice digitale ha lanciato sulle sue stories un nuovo prodotto della sua linea Chiara Ferragni Collection. Questa volta si tratta di una custodia glamour, ovviamente, con l'iconico occhio disegnato.

La cover "di lusso" sul sito ufficiale è descritta così: «Cover translucida per Iphone 11 Pro in silicone. Dettaglio "Logomania" sul davanti». La custodia è disponibile in rosa, in azzurro, glitterata o con la mascotte Chiara Ferragni. Il prezzo è di 60 euro. La versione glitterata, neanche a dirlo, è già sold out.

Immediati i commenti entusiasti dei fan sul profilo Instagram Chiara Ferragni Brand: «Stupenda la cover, la voglio!». E ancora: «Bellissima». C'è anche chi storce il naso per il prezzo: «Non buttiamo i soldi così...». Ma la custodia glamour è giù un cult.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 22:47

