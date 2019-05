Chiara Ferragni e la dichiarazione d'amore a Fedez. Parole che non si scordano

di Emiliana Costa

. L'influencer più famosa del mondo ha voluto concludere il viaggio in Polinesia dedicando al marito tenere parole.«Alla mia dolce metà, per aver reso questi giorni incredibili, in ricordo di quello che durerà per sempre.Ti sceglierò per sempre e per altri milioni di volte.Tu sei la mia famiglia e il mio tutto. Ti amo così tanto», questa la dolce dedica di Chiara Ferragni.e c'è chi commenta: «Mi dispiace per vostro figlio che così piccolo vorrebbe la presenza dei genitori». E ancora: «Vi voglio vedere tra 20 anni». Ma questa volta Chiara Ferragni non ha risposto. Si gode il suo amore Fedez. Con buona pace degli haters.