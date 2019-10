Chiara Ferragni fuma il narghilé ma qualcosa va storto: Fedez non perdona

di Simone Pierini

Chiara Ferragni e il compleanno di Fedez: vacanza in Oman con gli amici

Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo pic.twitter.com/s1s99JsvuX — Fedez (@Fedez) October 13, 2019

Domenica 13 Ottobre 2019, 22:00

: enon perdona. «Quando seima tossisci come».non ha perso tempo e ha immediatamente pubblicato sui social ildella moglie. Dopo aver tirato, a pieni polmoni, l'esito è stato disastroso. La celebre influencer ha iniziato a tossire, un verso che secondo Fedez ricorderebbe Roberto "Il Baffo". La scena è stata filmata a Muscat, in, dove la coppia è volata in vacanza con alcuni amici per il compleanno del rapper.Per chi non lo ricordarasse, Roberto "Il Baffo", il cui vero nome è Roberto Crema, è stato il protagonista di tantissime televendite degli anni 80 e 90, famoso, oltre all'indimenticabile baffo nero, per la sua voce "asmatica" che lo rese una vera e propria icona del tempo. Il web è ovviamente impazzito tra risate, foto e prese in giro. Nessuno ha risparmiato la Ferrari, messa alla gogna, simpaticamente parlando, proprio dal marito.