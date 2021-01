Chiara Ferragni , la tenera foto con Leone e nonna Marina. Ma i fan notano un dettaglio: «Che fa Fedez?». L'imprenditrice digitale ha appena condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto con mamma Marina e il figlioletto di quasi tre anni. Un selfie di famiglia, alla fine di un pomeriggio trascorso tutti insieme.

Leggi anche > Kate Middleton, l'indiscrezione choc: «Le regole rigorose che richiede per starle accanto...»

Immediati i commenti dei fan. «Leone sei stupendo, il più bel bambino del mondo». Ma c'è chi nota un particolare: «Come mai Fedez non ha messo il like all'ultima foto di Marina Di Guardo? Hanno discusso?». Insomma, alcuni utenti hanno notato che il rapper non ha lasciato il cuoricino alla foto di nonna Marina davanti al famoso Arco della Pace a Milano. E c'è chi teme qualche dissapore.

In realtà, nelle stories, Chiara Ferragni ha documentato un pomeriggio all'insegna del divertimento, con Leone e nonna Marina che hanno ballato sulle note di Blinding Lights, il brano di The Weeknd preferito dal bimbo. Intanto, cresce l'attesa per la nascita della secondogenita di casa Lucia-Ferragni. Il nome della bimba - che nascerà tra meno di due mesi - è ancora top secret. Ma sono tante le illazioni dei fan. Tra quelli più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che sia un modo per abituarlo all'arrivo della sorellina? Staremo a vedere.

Leggi anche > Aurora Ramazzotti, il rapporto turbolento con Michelle Hunziker: «Mia madre? Severa e oppressiva...»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA