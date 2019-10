Chiara Ferragni, la foto con Fedez e Leone vestiti da Pikachu per Halloween. Fan preoccupati: «Dov'è?»

di Emiliana Costa

Fedez

Giovedì 31 Ottobre 2019, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Halloween, l'influencer più famosa del mondo ha deciso di travestirsi da Pikachu, insieme al marito e il figlioletto.ha postato una buffa gallery su Instagram e ha cinguettato: «💘». I teneri scatto hanno fatto subito il giro del web. Ma ai follower più attenti non è sfuggito un particolare. «», chiede un fan. E ancora: «». Insomma, i fan deisi chiedono dove sia la bulldogue francese Matilda e perché non partecipi al trasvestimento di famiglia. Spesso la Mati - come la chiama- è apparsa sui social (la cagnolina ha un suo profilo) con idosso buffi vestitini, anche da Superwoman.Ma nelle foto della Pikachu family la Mati è assenteApparirà nelle prossime ore? Staremo a vedere.