Chiara Ferragni, la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile»

di Emiliana Costa

Mercoledì 13 Novembre 2019, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer più famosa del mondo è volata a nella Grande Mela per la presentazione alla stampa di Chiara Ferragni Unposted, che sbarcherà il 29 novembre su Amazon tv. La moglie di Fedez ha postato uno scatto della giornata per mostrare il «look of the day» ai tanti fan. Ma qualcuno avrebbe avuto da ridire.», commentano alcuni fan. E ancora: «». C'è anche chi le dà un consiglio: «».In ogni caso,La tutina azzurra a righe, con giacca a quadri e calzini fa il pieno di like.