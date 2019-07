di Emiliana Costa

Domenica 28 Luglio 2019, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer più famosa del mondo si trova in vacanza in Sicilia, insieme al maritoe al figlioletto Leone. Stamattina Chiara ha postato sualcuni scatti della gita in barca. Ma l'attenzione dei follower è stata catturata da un dettaglio.Negli scatti della gallery, Chiara Ferragni indossa un costume rosa a fantasia e sfoggia un fisico invidiabile. In alcune foto, anche alcuni teneri momenti di coppia con Fedez. Ma gli utenti sono attratti da un particolare. «», scrive ironica una follower.Insomma, i follower sottolineano come nonostante i giorni di vacanza,Nomen omen.