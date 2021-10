Chiara Ferragni e Fedez, su Instagram: «Vittoria vi ringrazia per i dolci messaggi. Ora si sente bene» IL POST

«Vittoria vuole ringraziarvi per i dolci messaggi e i pensieri affettuosi. Questa è lei ora, si sente bene»: con queste parole e una foto su Instagram, Chiara Ferragni rassicura i fan sulle condizioni di salute della piccola Vitto. Sorridente e con un peluche bianco fra le mani, la secondogenita dei Ferragnez sembra stare molto meglio.

Giorni di tensione per mamma Ferragni e papà Fedez, alle prese con il virus sinciziale che ha colpito la piccola Vittoria, costringendola per due volte al ricovere in ospedale.

Anche stavolta, l'imprenditrice e il rapper hanno aggiornato i fan con post e stories su Instagram, ringraziando tutti per l'affetto costante dimostrato in questi giorni.

