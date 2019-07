Chiara Ferragni, vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. I fan notano un dettaglio: «Sono illegali»

di Emiliana Costa

Domenica 7 Luglio 2019, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un week end da sogno con la famiglia al completo (anche mamma e sorelle) in una villa da sogno sul lago. Neanche a dirlo,In una foto, postata da Fedez, appare ritratta la famiglia al completo: il rapper, Chiara Ferragni, Leone e il cane Matilda. I follower però notano un particolare. «», scrive ironica una fan. Il messaggio conquista 50 like. E ancora: «». Ma c'è anche chi la difende: «». Insomma, le ciabattine nere dell'influencer non sono piaciute a parte dei follower.Al momento, Chiara Ferragni non avrebbe ancora risposto.La foto sfiora gli 800mila like. Chiara Ferragni colpisce ancora.