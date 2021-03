Chiara Ferragni, Fedez si esibisce a Sanremo . Leone a casa combina un disastro: «Non lo aveva mai fatto...». Pochi minuti fa, il rapper milanese si è esibito sul palco dell'Ariston in coppia con Francesca Michielin nel loro brano "Chiamami per nome", già in vetta alla classifica di Spotify.

Come in ogni serata del Festival, i fan aspettano con ansia la reazione di Leone, il figlioletto nato dall'amore con Chiara Ferragni. Ma oggi a casa Ferragnez è avvenuto l'imprevedibile. Poco prima che iniziasse il Festival, il bimbo in braccio alla mamma ha fatto la pipì, bagnandole tutti i pantaloni.

Chiara Ferragni documentata tutto sulle stories: «Leone non porta il pannolino da mesi, non l'aveva mai fatto. Ho sentito del calore e poi ho visto la pipì sulle mie gambe». Le tenere foto hanno fatto il giro del web. Ma dopo il cambio pigiamino, Leone è andato a letto. E al momento dell'esibizione (a mezzanotte e mezza) già dormiva. Appuntamento con Leone domani alla finale

