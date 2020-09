Chiara Ferragni e Fedez a Roma, il regalo incredibile per Leone dalla Capitale. «È bellissimo»

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 23:03

Da ieri, i Ferragnez sono a Roma per registrare uno show per Amazon e festeggiare il secondo anniversario di nozze. L'influencer e il rapper si sono sposati, infatti, il primo settembre 2018 a Noto in Sicilia.Questa mattina, Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato Villa Medici e Palazzo Barberini. Poi, pranzo nell'hotel di lusso St. Regis. E proprio qui avrebbero ricevuto la sorpresa inaspettata per il piccolo Leone.sulle stories di Instagram. L'influencer e Fedez hanno apprezzato il dono originale: «». Ora, i fan dei Ferragnez attendono lo scatto del piccolo. Si prospetta un boom di like.