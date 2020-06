Chiara Ferragni e Fedez, gita "turbolenta" sul Lago Maggiore. Scoppia la lite: «Vaff*** puoi dire una cosa del genere?»

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Giugno 2020, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, l'influencer più famosa del mondo e il rapper hanno raggiunto il Lago Maggiore per una prova di coraggio decisamente ardua: zipline ovvero il volo dell'angelo.Ma seha desistito,si è messa in gioco. Pochi attimi prima del lancio, quando la tensione è palpabile, il rapper prova a incoraggiare la moglie con una frase che però non ottiene l'effetto sperato., dice ironico Fedez. Chiara, già pronta per il lancio, va su tutte le furie:Fedez cerca di recuperare:. Ma Chiara è già concentrata per il lancio. Neanche a dirlo, il video del volo fa il giro del web.