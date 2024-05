Francesco Facchinetti come i Ferragnez: «Non mostare più la mia famiglia dopo quello che è successo di anni fa»

di Dajana Mrruku

Francesco Facchinetti ha sempre avuto un ottimo rapporto con i social network e ha spesso condiviso le sue esperienze, i suoi lavori e momenti personali e privati con la sua famiglia. Tuttavia, negli ultimi tempi sembra essere sempre più restio alla condivisione di foto e video dei suoi figli e del suo nucleo familiare, tanto che alcuni utenti si sono chiesti cosaa ci fosse dietro questo cambio radicale.

Il produttore musicale ha tre figli: Mia, nata nel 2011 dalla sua relazione con Alessia Marcuzzi, Leone (10 anni) e Lavinia Angelica Catherine (8 anni) nati dal suo matrimonio con Wilma. In una recente storia su Instagram ha spiegato il motivo dietro questa nuova decisione sui social.

La nuova scelta

Francesco Facchinetti ha risposto ad una domanda di un fan che gli chiedeva dove fossero sua moglie e i suoi figli: «Mia moglie e i miei figli li vedo durante il fine settimana, ma a differenza di un paio di anni fa preferisco tenere quello che è privato della mia famiglia, privato.

Poi ha concluso: «Ovviamente non condanno chi lo fa, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma state attenti perché il mondo è pieno di pazzi». Il produttore ha quindi deciso di non mostrare più i suoi figli sui social (se non in rare occasioni), proprio come Fedez e Chiara Ferragni, per proteggere la loro privacy.

