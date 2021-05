Chiara Ferragni e Fedez, basta con l'affitto: come e dove sarà la casa che hanno comprato

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aver comprato la prima casa insieme a Milano e che sono in procinto di trasferirsi. L'attico che mostrano sui social costantemente è in affitto. La casa nuova è ancora in costruzione, ma sembra essere come l'hanno sempre sognata. «Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme a Milano - ha raccontato ai follower l’imprenditrice digitale -. Nella casa in cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto, finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni».

Chiara Ferragni e la nuova casa

Con l’arrivo della piccola Vittoria, i Ferragnez hanno deciso di trovare una nuova sistemazione. Avrebbero puntato gli edifici in costruzione denominati Residenze Libeskind II, più bassi per essere in linea con le case di cent'anni fa della "vecchia" zona Fiera. Saranno pronte per metà 2022 e saranno 108. Inutile sottolineare che quella di Chiara e Fedez sarà l'abitazione più lussuosa del complesso residenziale.

La stanno arredando come hanno sempre voluto, ma i dettagli non sono ancora noti. La coppia ha ancora tempo per decidere ogni più piccolo particolare. La famiglia si è allargata e sono necessari nuovi e ampi spazi per Leone e Vittoria.

