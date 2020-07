Chiara Ferragni, l'insulto "incredibile" a Fedez. Il rapper allibito: «Ma perché?». Ecco cosa sta succedendo

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 20:27

L'influencer più famosa del mondo non avrebbe affatto gradito una scelta del marito, a tal punto che lo avrebbe appellato con un termine che lo lascia senza parole. Ma andiamo con ordine.Fedez ha postato una serie di stories su Instagram spiegando che ha deciso di farsi crescere i baffi. Il rapper mostra fiero ai follower i suoi "primi baffetti", ma la moglie pare non condividere il nuovo look. «- dice -». Lasciando Fedez di stucco. Poi Chiara aggiunge: «».Anche i fan votano per Fedez senza baffi. Ma lui spiazza tutti. «», dice ridendo alla moglie. Poi taglia tutto, per la gioia di Chiara e dei fan.