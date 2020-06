Chiara Ferragni, spunta un nuovo componente nella foto di famiglia. Fan increduli: «Un altro figlio?»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 08:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, pranzo a base di lasagne in casa Ferragni. L'influencer più famosa del mondo ha pranzato a casa della mamma Marina Di Guardo, con la sorella Valentina e un ragazzo misterioso. Proprio mamma Marina ha postato lo scatto che ha suscitato la curiosità dei fan.- chiedono i follower -». È Chiara Ferragni a risolvere il mistero. In una serie di stories su Instagram, in cui documenta il pranzo,Insomma, un pranzo fra congiunti.