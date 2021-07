Chiara Ferragni , il costume di lusso con il logo dell'occhio ai saldi. Fan increduli: «Quando costa adesso?». Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé per la sua linea di vestiti di lusso. Dalle tutine per bebè dedicate a Vittoria alle giacche con prezzi da capogiro. Come al solito gli utenti si sono divisi, tra critici e fan sfegatati. Alcuni utenti, infatti, lamentavano l'impossibilità di acquistare prodotti Chiara Ferragni Brand a quei prezzi.

Leggi anche > Euro 2020, Luis Enrique: «Tiferò per gli Azzurri». E gli italiani si innamorano di lui: «Noi tifiamo per te grande uomo...»

Ma adesso, anche nel magico mondo Ferragni sono arrivati i saldi. Sull'account Instagram del brand viene proposto l'iconico costume intero azzurro brandizzato. Il prezzo di listino era 150 euro, ma adesso è possibile acquistarlo a 105 euro. Ecco come viene descritto sul sito ufficiale: «Costume intero turchese aperto ai lati con banda "Logomania". Made in Italy».

Immediati i commenti dei fan: «Bellissimo, finalmente in saldo». E ancora: «Stupendo». Ma c'è chi non apprezza: «Bello, ma comunque non me lo posso permettere...». E intanto si attende il sold out.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA