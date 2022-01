Martina Maccherone, l'influencer spaventata dopo la rapina: «Ora ho paura a postare sui social»

L'amica di Chiara Ferragni, l'influencer Martina Maccherone, ha ormai paura a postare qualcosa della sua vita. Sembra paradossale, ma non lo è. La pierre è stata derubata in casa e ha subito un trauma. «Per Capodanno eravamo fuori a cena, avevo fatto una foto dei piatti. Ora non sto pubblicando niente, non mi viene più spontaneo come prima», ha dichiarato Maccherone.

Martina Maccherone derubata in casa

L'influencer da 127mila followers ha mostrato le immagini della telecamera di sorveglianza che ritraggono quattro ladre eleganti uscire con la refurtiva dalla sua casa milanese, nella quale vive con il compagno Lorenzo e le due gemelle Ines e Ilde, nate lo scorso maggio. «La casa è stata letteralmente svaligiata, hanno portato via tutto». «Sembravano delle professioniste, non credo abbiano agito per fame o per necessità».

Martina Maccherone, le ladre

«Si sono tolte parecchi sfizi da donne. Oltre a rubare contanti, gioielli, borse di brand molto famosi e riconoscibili, hanno concluso facendo un giro nel mio bagno da cui hanno portato via il mio phon, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti». Hanno anche fatto irruzione nella stanza delle bambine: «Vedere i loro cassetti vuoti è la cosa che mi ha destabilizzato di più. Non c’era più nulla, nemmeno i biberon e i porta-ciucci», sono le parole di Martina riportate dal Corriere della Sera.

Martina Maccherone, il problema di Instagram

Il furto l'ha inibita su Instagram e riaperto la discussione su come pubblicare tutto quello che si fa sui social possa allertare malviventi. «I social nascono per una condivisione positiva ma tutto dipende dall’occhio di chi guarda... Nel mio casoquella sera non avevo condiviso il fatto di essere fuori casa ma avevo solo postato dei piatti di quello che stavo mangiando. Poteva benissimo essere la mia tavola. Al momento non sto più postando sui social media perché non mi viene più spontaneo e naturale come prima. Non ho più un atteggiamento così “leggero” dopo aver subito un furto e una violazione così pesante della mia privacy».

