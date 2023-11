Chiara Ferragni, pronto l'albero (super chic) addobbato anche in ufficio: «È già Natale»

di Marta Goggi

Chiara Ferragni è già in piena atmosfera natalizia, solo qualche giorno l'influencer aveva addobbato l'albero nella casa nuova, questa volta è il turno del suo ufficio di 'The Blond Salad'.

Le decorazioni natalizie

La Ferragni ha postato sui social alcune 'storie' dove mostra ai fan l'albero natalizio in ufficio. Alto decisamente più di 2 metri, con decorazioni rosse, bianche e verdi e anche un trenino sulla cima, l'albero ha senza dubbio sorpreso i fan. A lato ci sono anche dei soldatini e una cassetta della posta, tutto in tema natalizio, ovvaimente. Chiara Ferragni, nella foto, è in piedi davanti alle decorazioni, con un maglioncino bianco e una giacca rossa. Il natale sembra essere decisamente amato dall'influencer.

