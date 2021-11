Chiara Ferragni, ospite a Bari per promuovere la linea di make up: la città cambia viabilità

Chiara Ferragni mette in pausa Bari. L'imprenditrice digitale da oltre 25 milioni di fan su Instagram arriverà nel capoluogo pugliese il 17 novembre per prendere parte ad un evento organizzato da Douglas, che promuovere la nuova linea di make up dell'influencer. Per l'occasione, l'amministrazione ha predisposto un'ordinanza di divieto di sosta dalle 5.00 alle 21.00 in via Dante, tra i numeri civici 53 e 49, in corrispondenza del punto vendita di Via Sparano.

Leggi anche - Verissimo, Patty Pravo confessa: «Ho vissuto con i miei nonni, ma non ho rancore verso mia madre»

«Considerata la prevista partecipazione di numerosi cittadini – si legge nell’ordinanza della polizia locale – che prenderanno parte all’evento in osservanza delle limitazioni previste dai decreti per il contenimento del contagio Covid, è necessario adottare opportuni provvedimenti mirati a consentire il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza, senza creare turbative ed intralcio alla circolazione stradale».

La Ferragni incontrerà i vincitori del concorso di beauty promosso da Douglas. L’ingresso nel negozio sarà riservato a 60 fan che potranno accedere grazie a un gratta e vinci consegnato a chi, prima del 17, spenderà almeno 50 euro nei nove punti vendita Douglas.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA