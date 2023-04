Chiambretti vince la causa contro la ex, Federica Laviosa: «Ha 15 milioni, ma dimezza l'assegno per la figlia per vendicarsi»

di Redazione web

Piero Chiambretti ha vinto la causa sull'assegno di mantenimento per la figlia dodicenne, Margherita, ottenendo il dimezzamento della quota (da 3mila a 1.500 euro mensili) da destinare alla ex compagna Federica Laviosa. La sentenza della corte d'Appello di Torino ha fatto infuriare la donna, che promette di rivolgersi alla Cassazione. «È stata una vendetta contro di me», ha detto al Corriere della Sera.

«Non sono né entusiasta né deluso», aveva commentato ieri il conduttore torinese. Laviosa ha raccontato di essere rimasta «di sasso» per la sentenza dei giudici. «Da quando ci lasciammo, sono stata sette anni single, pensando solo a mia figlia. Qualche anno fa, avevo trovato un fidanzato: e lui ha perso la testa. Una volta, discutemmo al telefono, a me scappò una parola poco carina: mi fece scrivere dagli avvocati», le sue parole. Chiambretti ha dichiarato di avere uno stipendio di 2.900 euro al mese, ma la ex non ci sta: «Ma per favore, parliamo di una persona con un patrimonio sui 15 milioni di euro. E parliamo di sua figlia. A meno che non ci debba essere differenza tra come sta con un genitore e con l’altro».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA