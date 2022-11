Cher a 76 anni trova il vero amore con un 36enne: «Quarant'anni di differenza? Noi siamo felici così»

di Redazione web

Cher a 76 anni ha ritrovato l'amore. La cantante è stata avvistata mano nella mano con Alexander Edwards, produttore musicale di 36 anni. Gli scatti diventati virali sui social hanno scatenato gli utenti che, sconvolti dalla notizia, hanno sottolineato la differenza di età tra la coppia: di 40 anni. Cher si è opposta ai commenti sgradevoli ricevuti condividendo pubblicamente la notizia con uno scatto del suo nuovo cavaliere insieme a un'emoji del cuore.

Cosa è successo

«Non importa del vostro pensiero, l'importante che noi siamo felici», ha scritto la star 76enne su Twitter dopo essere stata insultata per aver reso pubblica la nuova storia d'amore con il compagno 36enne, Alexander Edwards, ex fidanzato di Amber Rose.

Cher ha condiviso una foto di Alexander e a corredo ha aggiunto un emoji del cuore. I follower non hanno apprezzato la notizia e hanno bombardato il tweet di commenti negativi relativi alla differenza di età tra i due. Cher per spegnere le critiche e i commenti sgradevoli ha aggiunto: «Basta così, non diamo fastidio a nessuno».

La coppia, prima dell'annuncio ufficiale, era stata pizzicata al Craig's, un ristorante noto a Hollywood, dove si sono uniti al rapper Tyga. Alla fine della cena i due sono stati avvistati mentre tornavano a casa a casa di lei a Malibù.

