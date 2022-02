Chelsy Davy, l'ex fidanzata del principe Harry è mamma: «Non voleva diventare la "sposa reale"...»

Chelsy Davy, l'ex fidanzata del principe Harry, diventa mamma. Secondo le indiscrezioni Chelsy Davy avrebbe dato alla luce il suo primo figlio, Leo al Chelsea and Westminster Hospital.

Robert Pattinson, il nuovo Batman a "Verissimo": «A fine riprese mi sono reso conto che il mondo era cambiato»

Chelsy Davy (Instagram)

Chelsy Davy, l'ex fidanzata del principino Harry diventa mamma

Chelsy Davy diventa mamma del suo primo figlio, Leo. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” l’ex fidanzata del principe Harry, di professione imprenditrice, avrebbe partito presso il Chelsea and Westminster Hospital lo scorso mese. L’identità del papà del piccolo non è nota, ma durante un’intervista che risale a circa due anni fa la Davy aveva fatto sapere che stava uscendo con “qualcuno di speciale”.

Il principe Harry e Chelsy Davy, come spiega "Evening Standard", hanno iniziato la loro frequentazione mentre lei era una allieva al Cheltenham Ladies' College. La relazione è durata sette anni e secondo quanto trapelato sarebbe finita nel 2011 perché lei non voleva vestire a vita i panni della sposa reale. Nel 2015 sono girate voci di un loro avvicinamento, ma l’anno successivo il principino ha conosciuto tramite amicizie comuni la sua attuale moglie, Meghan Markle, sposata nel 2018. La coppia oggi vive in California dopo aver lasciato la carica di membri anziani della famiglia reale nel 2020.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA