Morta Chelsi Smith, l'ex Miss Usa e Miss Universo 1995 aveva appena 45 anni

Sophie Gradon, l'ex Miss Gran Bretagna trovata morta in casa a 32 anni​

Aveva già infranto alcuni tabù, ottenendo un primato che si sarebbe portata fino all'eternità. Oggi, però, gli Stati Uniti piangono la scomparsa, a soli, di, vincitrice, nel 1995, die, nello stesso anno, diA uccidere l'ex Miss Universo, come riporta Tmz , è stato unche l'aveva colpita tempo fa. Chelsi Smith era entrata nella storia del, lo stato in cui era cresciuta con i nonni, in quanto prima Miss di quello stato ad avere un'etnia mista (il padre era afroamericano, la madre era bianca). Un vero e proprio spartiacque nella storia di uno stato considerato da sempre come conservatore, se non reazionario.La vittoria di Miss Texas, nel 1994, quando Chelsi aveva 21 anni, le spalancò le porte di Miss Usa e, dove fu incoronata dopo aver sbaragliato le rivali provenienti da tutto il mondo. Dopo la vittoria in quel concorso di bellezza, Chelsi si era dedicata prima all'attività di, poi aveva alternato piccoli ruoli cinematografici a partecipazioni ain qualità di testimonial.«Scrivere tutto questo è difficile, dopo aver saputo della morte di una cara amica. Non so come descrivere quanto lei fosse divertente, amabile, intelligente e talentuosa» - ha scritto, in un post su Instagram,, giunta seconda nell'edizione di Miss Usa 1995 proprio dietro a Chelsi Smith - «Aveva una luce incredibile, se non fosse per lei, per la sua bellezza, per la sua energia, non sarei quella che sono oggi. Anche nella malattia è rimasta positiva e raggiante, senza mai perdere il sorriso».Ricordando l'amica, Shanna Moakler ha poi aggiunto: «Io piangevo per la sua malattia e lei mi consolava, ecco chi era. Chelsi, non dimenticherò mai le notti passate a cantare, a sognare, a combattere. Il mondo non sarà più lo stesso, avrei voluto essere un'amica migliore e fare di più per te. Meritavi di più di quello che ti ha offerto la vita, sei una regina e spero di vederti in sogno. Ti voglio bene, fai buon viaggio».