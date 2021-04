Checco Zalone, gli auguri speciali di Pasqua ai bimbi ricoverati: «Forza, c'è un barlume di speranza»

Checco Zalone ha condiviso sui social i suoi auguri di Pasqua ai bambini ricoverati nell'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e nel Policlinico di Bari, così come ai sanitari che li assistono. «È un momento difficile - dice Checco -, dobbiamo impegnarci tutti, si vede un barlume di speranza per il futuro. Io chiaramente mi sono vaccinato grazie ad un atto di favore del ministro: è bugia! (ride). Voi che potete però, medici, vaccinatevi tutti. I miei auguri vanno anche ai volontari, a Nicola Papagna (dell'associazione Impegno 95 che ha organizzato l'iniziativa, ndr) per il quale ho ritirato la denuncia di stalking che gli avevo fatto: Nicola stai tranquillo che passi una Pasqua serena».

Auguri «soprattutto - conclude - ai bimbi dell'Oncologico: spero di incontrarvi per le strade di questa bellissima città tutti assembrati. Un'ammucchiata di bambini voglio quest'estate. Ok? Auguri.» Il sindaco Decaro ha inviato un video mentre indossa la fascia tricolore che metto - ha rimarcato - «per le occasioni speciali, perché voi bambini siete speciali così come le persone che vi assistono negli ospedali». «Auguri di ogni bene possibile, che Dio vi sorrida sempre», gli auguri di Al Bano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 18:45

