Charlotte compie oggi 9 anni: il curioso legame con la regina Elisabetta e la mamma di Kate

La principessa Charlotte festeggia il suo nono compleanno insieme alla famiglia durante uno dei momenti più difficili per la famiglia reale. Il nonno Re Carlo e la mamma, la principessa Kate, stanno combattendo la loro lotta più difficile, contro il tumore che li ha colti di sorpresa, ma non ha tolto loro la voglia di festeggiare i principini di Palazzo Reale, come avvenuto qualche giorno fa per il sesto compleanno di Louis.

Mamma Kate non può mancare ai festeggiamenti, social e privati e, in occasione del compleanno di Louis ha condiviso una tenera foto scattata proprio da lei.

In attesa della nuova mossa social per il compleanno di Charlotte, ecco alcune curiosità della piccola principessa che hanno intenerito i sudditi.

Il legame con la regina Elisabetta

L'amata regina Elisabetta ha un posto nel cuore della principessina Charlotte, nonostante sia venuta a mancare più di un anno fa. Il legame tra la nipotina e la bisnonna era molto forte perché negli occhi della piccola, Elisabetta rivedeva la luce e la determinazione di una futura regina (d'altronde Charlotte è terza in linea di successione al trono). Secondo quanto rivelano alcuni tabloid inglesi, la principessina avrebbe ripreso molto dalla defunta regina, tra cui anche l'amore per i cavalli. A rivelarlo è stata la stessa Kate che, parlando della figlia, ha rivelato che «Charlotte ha una passione per i cavalli» e che la regina avrebbe «fatto del suo meglio per sostenerla e incoraggiarla, mettendola in sella a soli 17 mesi».

Il rapporto con la nonna materna

Sempre mamma Kate ha rivelato che Charlotte è molto legata anche alla nonna materna.

