Charlotte Casiraghi, tra Capri e Costiera Amalfitana la vacanza in dolce attesa

CAPRI - Poche ore a Capri per Charlotte Casiraghi con il produttore cinematografico Dimitri Rassam, con il quale la figlia di Carolina di Monaco è legata da qualche anno. Una lieve rotondità celata da un elegantissimo tubino scuro fa intravedere che la bellissima principessina sia in dolce attesa dal suo tenebroso compagno che si è presentato sull’isola con un look da yachtman. Nessuno nella folla dei passanti e dei vacanzieri della domenica, in via Roma, si è accorto della presenza di Charlotte Casiraghi, la primogenita della principessa monegasca. Il legame con Capri dei Casiraghi-Grimaldi è molto stretto, anche se in questa occasione la coppia non soggiorna a Capri ma fa base a Positano. Charlotte, sull’isola che l’ha vista bambina, e Dimitri non hanno voluto rinunciare a un tappa caprese e, a bordo un taxi scoperto, dopo essere approdati nel porto turistico con una barca privata, sono saliti in Piazzetta, per un giro shopping alla ricerca di capi artigianali capresi. Poi dopo poche ore il ritorno in banchina nel porto dei sogni e il rientro in barca in Costiera Amalfitana. La gravidanza è stato forse il motivo per il quale sono slittate le nozze della coppia che erano fissate per il mese di giugno. Prima il parto e poi il matrimonio. Le indiscrezioni volevano che le nozze poi rinviate si sarebbero dovute tenere tra Montecarlo e Pantelleria, chissà invece se non sarà proprio Capri la location per la cerimonia nuziale.