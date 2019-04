Charlize Theron confessa il segreto sul figlio Jackson: «Pensavo fosse un bambino, ma mi sbagliavo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una delle attrici di Hollywood più belle e ammirate e recentemente ha fatto parlare di sé perché ha raccontato di avere avuto una cotta pere di essere single da ormai dieci anni. Nella sua vita ci sono solo i suoi due figli, entrambi adottati. Sul secondogenitodi circa nove anni,ha confessato un segreto. Il bimbo era stato presentato originariamente come un maschio, ma in realtà è una bambina.Fino a quando non mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: 'Io non sono un ragazzo!'», ha rivelato al Daily Mail. L'attrice ha detto di avere ora "due bellissime figlie" - oltre a Jackson, l'attrice ha adottato la più piccola August - e di sperare di vederle crescere bene entrambe. «Chi vogliono essere non posso deciderlo io», ha aggiunto l'attrice che già da diverso tempo viene fotografata in compagnia di Jackson, vestito in abiti femminili.In un'intervista ad 'Access' l'anno scorso, Theron aveva già lasciato intendere che considerava Jackson una ragazza. «Guardo le mie due belle ragazze e penso di avere le preoccupazioni che hanno tutto le madri. Voglio che siano al sicuro e voglio che vivano appieno il loro potenziale», aveva detto.