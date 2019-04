Charlize Theron gela il conduttore dopo il bacio in diretta: «Prima chiedi il permesso...»

Charlize Theron non ha gradito il gesto esuberante di un presentatore tv e lo ha attaccato in diretta. Ospite insieme a Seth Rogen dello show televisivo francese ''Touche pas a mon poste'', condotto da Cyril Hanouna su C8, l'attrice sudafricana ha presentato il suo ultimo film ''Long Shot''.



Ma un gesto del presentatore ha irritato Charlize: un bacio sulla guancia che Hanouna, il presentatore francese appunto, ha dato alla traduttrice di Theron, dicendole « sei un amore' » . « Magari la prossima volta chiedi il permesso » , sono state le parole della Theron. Anche se lo ha detto con il sorriso stampato sulla faccia. Il siparietto tra la star hollywodiana e il conduttore televisivo ha fatto subito il giro del mondo attraverso i social network. Molti follower e fan della Theron hanno immediatamente sottolineato come la star "abbia messo a posto" il conduttore televisivo un po' troppo libertino. © RIPRODUZIONE RISERVATA