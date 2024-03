Charlie Sheen e Denise Richards, il 'paradosso' delle due figlie: una è su Onlyfans, l'altra posta citazioni della Bibbia

di Redazione web

Charlie Sheen è noto al grande pubblico per avere interpretato ruoli esilaranti nei film comici Hot Shots! e Scary Movie ma anche per essersi sposato con un'altra star di Hollywood molto apprezzata alla fine degli anni '80 e all'inizio dei '90: Denise Richards. Dal loro matrimonio sono nati tre figli ma due in particolare hanno attirato l'attenzione dei social: Lola e Sami Sheen. La prima ha da poco compiuto 18 anni e la seconda, invece, ha 20 anni. Sono una l'opposto dell'altra, il Diavolo e l'Acqua Santa: Lola posta sui social citazioni dalla Bibbia e Sami è una star di Onlyfans.

Lola e Sami Sheen

Lola e Sami Sheen sono due sorelle che non si somigliano per nulla: il giorno e la notte. Infatti, se si dà un'occhiata ai rispettivi profili Instagram ci si renderà conto che una non mostra quasi nulla del proprio corpo, mentre l'altra ci lavora. Del resto sono scelte e ognuno è libero di esprimersi come meglio crede. Lola pubblica in continuazione citazioni bibliche e anche la sua biografia social riporta un versetto dell'Esodo, il 14:14 che recita: «Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli».

Sami, invece, ha fatto impazzire i social pubblicando le sue foto bollenti su Instagram, Twitter e Onlyfans e, stando a quanto scrive il Daily Mail, la didascalia di uno degli ultimi post pubblicati, in cui Sami è seduta sotto al molo, recita così: «Sesso sulla spiaggia». Non è chiaro quale sia il loro rapporto attuale, anche se, non è difficile capirlo: le due sorelle non si seguono a vicenda su Instagram. Forse, la troppa diversità le ha un po' allontanate.

Il cambiamento di Sami Sheen

Negli ultimi mesi, Sami Sheen ha cambiato aspetto perché si è tinta i capelli con un colore castano scuro, mentre prima era bionda e, a novembre dello scorso anno, si è sottoposta a un'operazione di chirurgia plastica per rifarsi il seno.

