Charlène ritrova il sorriso: fiori e abbracci per la principessa durante la visita a sorpresa

Charlène torna a lavorare a pieno regime per la Corona monegasca. Dopo un anno di assenza dalla Rocca per motivi di salute, tre mesi di ricovero in una clinica svizzera e il successivo periodo di convalescenza nella residenza di Roc Agel, la principessa è di nuovo pronta a tenere alto il nome dei Ranieri.

Dopo la visita da papa Francesco, in rigoroso abito nero con veletta, come richiesto dall'etichetta, la Wittstock ha voluto fare una sorpresa alla residenza per anziani A Qietüdine di Monaco per portare un saluto e una parola di conforto agli ospiti.

Nelle foto pubblicate sul profilo ufficiale della Corona Charlène indossa un abitino bon-ton giallo traforato con un filo di perle: un outfit classico, ma di sicuro effetto, che rivela uno stato d'animo rasserenato. Abbracci, strette di mano sorrisi e anche qualche lacrima di commozione tra gli anziani della struttura, felicemente sorpresi da una visita così inaspettata, dopo due anni di Covid e distanziamento sociale.

Nonostante la mascherina d'ordinanza, Charlène concede ai fotografi un sorriso radioso, che mette finalmente a tacere le malelingue circa un suo possibile isolamento a corte. Charlène è tornata e lo ha fatto, ancora una volta, con stile.

