Charlene, Alberto di Monaco esaudisce l’ultimo desiderio: la richiesta accolta dal Principe

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco si trova in Svizzera per riprendersi mentalmente e fisicamente dal lungo e difficile periodo in Sudafrica: Alberto, nonostante le voci sul divorzio, continua a starle vicino e pensa al bene dei figli e alla loro serenità. Jacques e Gabriella hanno da poco compiuto 7 anni senza la loro mamma: aspetto, questo, che desta grande preoccupazione nella Principessa. Per questo motivo l’ex nuotatrice ha chiesto al marito di esaudire il suo ultimo desiderio in fatto di educazione dei principini: Alberto ha cercato di essere presente il più possibile e anche quando era impegnato in viaggi di Stato e impegni istituzionali, tuttavia i gemellini hanno bisogno di una figura materna che supplisca alla lontananza di Charlene: coinvolte anche le sorelle di Alberto… Al momento la priorità è la felicità di Jacques e Gabriella e le zie sono quello che più assomiglia alla mamma (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 13:10

