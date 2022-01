Charlene di Monaco umiliata ancora: il ricatto di Alberto per farla tornare prima a Palazzo

LOLNEWS.IT - Oramai pare certo che i rumor sulle dimissioni di Charlene di Monaco in concomitanza con i festeggiamenti per Santa Devota appaiono infondati: l’ultimatum di Alberto di rientrare il prima possibile non è stato ascoltato. Il principe, però, sembra seccato e stanco, come non mai, che la moglie continui a stare lontano dalla Rocca, dai figli e dai suoi doveri. In pubblico si mostra premuroso con i bambini e forte nel difendere il proprio matrimonio ma alcune nuove indiscrezioni lo dipingono come esasperato. Anzi Alberto, secondo quanto riporta l’Express, avrebbe puntato su una sorta di ricatto emotivo affinché la moglie lasci la clinica di Zurigo: c'è in ballo l'anello di fidanzamento dal valore inestimabile (Foto: KIkapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:12

