Charlene di Monaco ha rischiato la vita: quanti chili ha perso e la dieta che era costretta a seguire

LOLNEWS.IT - Come sappiamo tutti, Charlene Wittstock si è per il momento ritirata dalla vita pubblica perché in convalescenza: il Principe Alberto ha fatto sapere in questi giorni che deve recuperare fisicamente e psicologicamente ma nulla di più. I media hanno indagato, fantasticato e ipotizzato sul vero motivo della scomparsa della moglie che probabilmente si trova in una clinica in Svizzera. Ora a Page Six interviene un insider che punta il dito contro Casa Grimaldi per l’immagine distorta di Charlene di Monaco che sta avallando. Le rivelazioni incredibili su quanto peso ha perso Charlene in Sudafrica e sulla dieta che era costretta a seguire (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

Leggi anche: >> CHARLENE, SALTA IL PATTO SEGRETO CON ALBERTO: IL RICOVERO VOLUTO DA CAROLINA?

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA