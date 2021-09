Charlene di Monaco, come sta dopo il collasso: la comunicazione ufficiale della casa reale

La principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto, è stata ricoverata in un ospedale in Sudafrica dopo un collasso. La notizia è stata diffusa ieri dallo stesso Principato di Monaco e ha scatenato il panico tra fan e sudditi della Wittstock.

Sul profilo Instagram ufficiale del Principato si legge: «La principessa Charlene è stata trasportata d'urgenza in ospedale mercoledì sera dopo il collasso», circostanza che ha allarmato dal momento che la moglie del principe Alberto e madre dei gemelli Jacques e Gabriella si trova da mesi in Sudafrica proprio per motivi di salute.

La rassicurazione, però, è arrivata dalla stessa casa reale, che spiega: «È stata dimessa ieri e secondo quanto riferito è in condizioni stabili. Sua Altezza Serenissima invia preghiere e fervidi auguri di pronta guarigione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 09:25

