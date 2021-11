Charlene ha di nuovo lasciato Monaco, Alberto conferma: «Non è nel principato»

Mistero nel principato di Monaco. A nemmeno dieci giorni dal suo rientro dal Sudafrica la principessa Charlene ha già lasciato Montecarlo per una località segreta. A confermarlo a Monaco-Matin è stato il principe Alberto che ha parlato di stanchezza non solo fisica, facendo intendere che Charlene sta vivendo un momento particolarmente stressante. «Sta meglio ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel principato, ma potremo farle visita molto presto. C'è stanchezza, non solo fisica - ha detto Alberto - che può essere curata solo con un periodo di riposo».

In questo momento la priorità per Alberto è la famiglia e i suoi figli. «Questo è un momento estremamente importante nella loro vita - ha sottolineato il principe - il modo in cui crescono li aiuta a vedere il mondo. E se uno dei genitori è assente per motivi di salute, l'altro deve essere lì. Ho sentito troppi amici e conoscenti dirmi che avrebbero voluto essere lì per i loro figli, a una certa età, presi dal loro lavoro o dalla loro vita professionale. Non voglio avere questi rimpianti». Charlene di nuovo lontana da Monaco riaccende i rumors su problemi della coppia. Il principe però ha anche detto che le voci sullo stato del suo matrimonio non lo infastidiscono troppo.

