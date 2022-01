Charlene di Monaco sempre più sola, lutto inaspettato e post toccante: “Ci mancherai”

LOLNEWS.IT - Continua la convalescenza di Charlene di Monaco presso una clinica svizzera mentre Alberto e i proseguono la loro vita alla Rocca in attesa di riabbracciarla: la Principessa è ricomparsa su Instagram con un post toccante per un lutto inaspettato. Se n’è andato l’arcivescovo Desmond Tutu, suo connazionale che con Nelson Mandela ha contribuito a debellare l’apartheid in Sudafrica. Sull’account dell’ex nuotatrice è infatti comparsa una sua foto accanto all’uomo di chiesa mentre sorridono vicini, seguita da alcune parole profondamente emozionanti: “Mio caro amico ci mancherai. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace”. (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

Leggi anche: >> CHARLENE, "ANCHE I FIGLI LO HANNO CAPITO": LA DECISIONE PER IL LORO BENE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA