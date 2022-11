Charlene di Monaco, lo "schiaffo" pubblico del marito: ecco perché non partecipa più agli eventi

Alberto e Charlene di Monaco non si fanno vedere in pubblico insieme dal 20 ottobre: non poco se consideriamo che il Principe ha presenziato in questi giorni ad altri eventi istituzionali o da solo o in compagnia della sorella Carolina.

Aria di crisi?

Tornano all’orizzonte nuvole nere che impensieriscono gli osservatori reali sullo stato matrimoniale della coppia e lo spauracchio della crisi è sempre presente. Così come non si affievolisce l’ombra scura di Carolina che con Charlene non ha mai avuto un buon rapporto e che ha approfittato dell’assenza della cognata, bloccata per molti mesi con una brutta infezione a naso, gola e orecchie, per ristabilire la sua importanza all’interno della rocca. Charlene appare come sempre più isolata rispetto alla vita di corte, lasciata in disparte e relegata a presenziare a impegni minori: lo "schiaffo" in pubblico del marito.

