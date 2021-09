Charlene di Monaco ricoverata d'urgenza in ospedale dopo l'operazione: «Ha avuto un collasso»

La principessa Charlène di Monaco è stata trasportata mercoledì notte in una clinica in Sudafrica, a bordo di un'ambulanza, in seguito a un collasso. Lo riporta il giornale tedesco Bild. Secondo un comunicato, la principessa è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. A darne notizia al tabloid è un comunicato della cognata Chantell Wittstock. Charlène vive da mesi in Sudafrica, separata dal marito Alberto e dai due suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco, come sta

«Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare - aveva spiegato la principessa ai media locali a luglio - un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l'operazione è subentrata un'infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l'impossibilità di spostarmi; l'apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi».

