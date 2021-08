Charlene di Monaco, le foto scaccia crisi col marito Alberto e i figli: «Non potrei essere più emozionata»

Un post scaccia crisi per la principessa Charlene. La principessa si è riunita con la sua famiglie e, forse per allontanare le insistenti voci di crisi coniugale, ha pubblicato dal social diversi scatti che la ritraggono assieme al marito Alberto di Monaco e i figli Jacques e Gabriella.

Leggi anche > GFVip, Sophie Codegoni concorrente ufficiale. «Con Corona...»

Charlene di Monaco, le foto scaccia crisi col marito Alberto e i figli

Una réunion di famiglia per Charlene. La principessa infatti si trova in Sudafrica, dove si è sottoposta a un intervento prima di Ferragosto, ed è stata raggiunta dal marito e dai figli. L’occasione è stata ghiotta e così Charlene ha deciso di tornare sul suo profilo social e pubblicare scatti dove lei, Alberto di Monaco e i piccoli Jacques e Gabriella appaiono sereni e felici: «Non potrei essere – ha scritto - più emozionata di avere la mia famiglia con me» La principessa ha poi fatto una piccola precisazione sul look della figlia: «Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli!! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare».

La famiglia quindi si riunisce dopo lunghi mesi di lontananza. Charlene infatti era rimasta in Sudafrica a causa di un’infezione procurata a seguito di un intervento ai denti e ha subito recentemente un’altra operazione, di cui però non si conoscono i dettagli. La principessa comunque è indubbiamente in ripresa e anche le voci di divorzio, per ora, vengono archiviate…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA