Charlene di Monaco, sudditi in ansia: la crisi epilettica tenuta nascosta. Cos'è successo?

LOLNEWS.IT - Abbiamo visto tornare Charlene di Monaco in pubblico anche se non possiamo certamente dire che ci sembri felice. E mentre il marito ha voluto portare i figli Jacques e Gabriella a Disneyland Paris da solo, prima di partire per un viaggio a Londra – sempre non accompagnato dalla moglie –, l’ex nuotatrice si starebbe preparando a presenziare al prestigioso Festival di Cannes, iniziato ieri 17 maggio. In attesa di vederla sul red carpet (rumor non ancora confermato), spunta un altro rumor che ci riporta al periodo in cui la bella 43enne si trovava in Sudafrica a combattere da sola contro una brutta infezione a naso, gola e orecchie: la crisi epilettica tenuta nascosta fino ad ora. (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 17:50

